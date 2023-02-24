Eljon Sota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eljon Sota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eljon Sota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eljon Sota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eljon Sota 24 Mayıs 1998 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eljon Sota Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eljon Sota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eljon Sota'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eljon Sota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eljon Sota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eljon Sota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eljon Sota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Apolonia U19

5 Kasım 2016 yılında FK Apolonia

7 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

Eljon Sota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eljon Sota şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eljon Sota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Apolonia Fier (2014-2016)

Arnavutluk U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.