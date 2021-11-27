Cumartesi akşamlar FOX TV izleyicisi karşısına çıkan Elkızı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Ezo'nun hayatı Seher'in elinde! Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Elkızı 6. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ELKIZI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ELKIZI SON BÖLÜM İZLE

Ali sonunda cesaretini toplamış, Ezo'ya evlenme teklif edecektir. Ancak Ezo ortada yoktur.

Ezo’nun Bekir tarafından kaçırılması Cavidan’ı harekete geçirir. Sessiz sedasız torununu kurtarmaya çalışırken, Ezo'nun kaçırıldığını fark eden Ali jandarmayı harekete geçirir. Durum büyük çapta bir arama operasyonuna dönüştükçe Cavidan daha da sıkışıyordur. Bekir’i ikna edip Ezo’yu sağ salim almak için çırpınırken hiç ummadığı birisi, Seher ayağına dolaşacaktır.

Ezo, Bekir ile son yüzleşmesini yaşarken sona geldiğini düşündüğü anda Seher gelir. Ablası olduğundan bihaber olduğu Ezo'nun hayatı şimdi onun ellerindedir... Bir karar vermesi gerekmektedir... Ezo'yu kurtaracak mıdır yoksa arkasını dönüp gidecek midir?

Harun ise Nermin ve Aslı arasında sıkışıp kalmıştır. Etrafındaki kadınların baskıları ve içinde bulunduğu mecburiyetler onu yavaş yavaş daha karanlık bir tarafa itmektedir.

Herkes kendi çıkmazları ve oyunlarıyla uğraşırken, bütün dengeleri değiştirecek bir gerçek gün yüzüne çıkar... Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır, olamayacaktır!

ELKIZI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELKIZI SON BÖLÜM İZLE