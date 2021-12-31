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Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinin yeni bölümünün yılbaşı dolayısıyla yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

NTC Medya imzalı,  Başrollerini Sevda Erginci, Perihan Savaş ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'nın bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ELKIZI BUGÜN NEDEN YOK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesinin anlatıldığı ve son olarak 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Elkızı dizisinin yeni bölümü yılbaşı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmiyor. 

ELKIZI DİZİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

11. bölümü beklenen Elkızı dizisi bu hafta yok. İzleyici yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sevda Ergici'nin başrolünde olduğu dizinin yeni bölümünün 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

1 OCAK 2022 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:25 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Mahkum

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

ELKIZI SON BÖLÜM ÖZET

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

Elkızı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Elkızı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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