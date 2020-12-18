Elleri cebinde giden motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı!

Bursa İzmir yolunda elleri cebinde motosiklet kullanan bir kişinin şerit değiştirdiği görüntüleri görenleri hayrete düşürdü. Kendi canı başta olmak üzere akan trafikteki diğer kişilerin de canlarını tehlikeye atan sürücünün o anları bir araç sürücüsünün cep telefonuna kamerasına anbean kaydedildi.