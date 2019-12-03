Ellerinde Türk bayraklarıyla jandarmaya koştular

Afyonkarahisar'da özel bir anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında ellerinde Türk Bayrakları ile komutanlara koşan minik öğrenciler, iz köpeklerinin gösterisini de büyük bir şaşkınlıkla izlediler.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kendilerini ziyarete gelen ana okul öğrencilerini tam tekmil karşıladı. Öğrenciler, Alay Komutanlığının içerisine girer girmez İ Jandarma Alay Komutanı Albay Hamza Çömez ve diğer komutanlara koşarak hep birlikte kucaklarına atladılar. Öğrencilerin jandarma komutanları ve jandarma ekiplerine olan sevgisi karşısında büyük bir mutluluk duyan Albay Hamza Çömez, daha sonra öğrencilere jandarma ekip motosikletlerine bindirdi.

Ellerinde Tük bayrakları ile asker selamı veren öğrenciler, kendilerine gösteri yapan Boyut ve Ceza isimli iz köpeklerini büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla izlediler. Ceza isimli jandarma iz köpeği suçlular yakalandığında nasıl teslim olduklarını patilerini kaldırarak gösterirken, toplama ve çıkarma işlemlerini de havlayarak başarılı bir şekilde gösterdi. Diğer bir jandarma iz köpeği Boyut ise, minik seyircilerine karşıdan karşıya geçilirken büyüklerin elinden tutmayı ve jimnastik hareketlerini gösterdi.

Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte oyun hamurundan yaptıkları jandarma figüründen oluşan tabloyu Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'e hediye ettiler. Daha sonra jandarmanın minik misafirlerine jandarmanın kısa filmi izletilerek çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA