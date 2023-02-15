Elliot Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Kack kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elliot Kack ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elliot Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elliot Kack

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Kack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Kack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Kack 18 Eylül 1989 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Elliot Leifson Käck şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Kack Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Elliot Kack, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Elliot Kack'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elliot Kack Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elliotkack/

Elliot Kackboyu ve yaşı kaç

Elliot Kack Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elliot Kack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elliot Kack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Kack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Värtans IK

1 Aralık 2008 yılında Djurgården U19

24 Şubat 2009 yılında Värmdö IF

1 Ocak 2010 yılında Hammarby TFF

20 Ocak 2012 yılında Sirius

1 Ocak 2015 yılında Djurgården

12 Ocak 2018 yılında IK Start

12 Ocak 2019 yılında Djurgården

Elliot Kack kimdir

Elliot Kack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Kack şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djurgårdens IF

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Elliot Kack nereli

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