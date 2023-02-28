Elliot Simmons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Simmons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Simmons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Simmons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Simmons 5 Şubat 1998 tarihinde Luton şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kanada,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Elliot James Simmons şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Simmons Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Elliot Simmons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elliot Simmons'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elliot Simmons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ESimmons15

http://www.instagram.com/_esimmo/

Elliot Simmons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliot Simmons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elliot Simmons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Simmons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2017 yılında Dalkurd FF U19

1 Ocak 2018 yılında Mikkelin

1 Kasım 2018 yılında Dalkurd FF U19

22 Ocak 2019 yılında HFX Wanderers

2 Ocak 2020 yılında Cavalry FC

21 Aralık 2022 yılında Vancouver FC

Elliot Simmons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Simmons şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

OSU, Ottawa Fury, MK Dons, Dalkurd FF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.