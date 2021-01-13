Ellon Musk en zenginler listesinde geriledi! Bir günde 14 milyar dolar kaybetti

Musk, geçtiğimiz hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olmuştu.

Ancak Pazartesi günü Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos'un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı. 2020 yılında ise Tesla hisselerinin değeri yüzde 720 arttı.

Marttan bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı. 2020'de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720'yi aştı. 2021'in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12. Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020'da sadece 500 bin araç üretti. Bunun, küresel otomotiv devleri GM ve Toyota'nın üretimin yanında çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çekiliyor.