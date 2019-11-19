Elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı

Siirt'te elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyünde meydana geldi. Musa Ç., evinin bahçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşmesi sonucu yaralandı. Ailesinin yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ç.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA