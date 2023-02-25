Elmaddin Sultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmaddin Sultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmaddin Sultanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elmaddin Sultanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elmaddin Sultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmaddin Sultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmaddin Sultanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmaddin Sultanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmaddin Sultanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmaddin Sultanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmaddin Sultanov 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elməddin Elxan oğlu Sultanov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmaddin Sultanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elmaddin Sultanov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmaddin Sultanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmaddin Sultanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Elmaddin Sultanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmaddin Sultanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Ocak 2020 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Elmaddin Sultanov kimdir

Elmaddin Sultanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmaddin Sultanov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elmaddin Sultanov nereli

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