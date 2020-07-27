Antalya'nın Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk, nikahını kıydığı çiftin damadını önce makam şoförü yaptı ardındansa eşi ile yasak aşk yaşadı. Skandalı öğrenen eş Ahmet Tilki,"Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum" dedi. Bu olayın ardından Antalya'nın Elmalı ilçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'üün hayatı merak konusu oldu. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

ELMALI BELEDİYE BAŞKANI HALİL ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ?

Halil Öztürk, 1973 yılında Elmalı’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım’da iş hayatına atıldı. Öztürk 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

Öztürk, tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Elmalı Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

KAÇ YAŞINDA?

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 47 yaşındadır.

Böyle skandal görülmedi! Belediye Başkanı şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı