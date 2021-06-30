Elmalı Davası gündemdeki yerini koruyor! Anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman nasıl serbest kaldı? Avukatlar açıkladı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, cinsel saldırıya uğrayarak bunları çizimleri ve mektuplarıyla anlatan biri 7 diğeri 10 yaşındaki iki kardeşin ifadelerinin ardından çocukların öz annesi başta olmak üzere üvey babaları, anneanneleri, çocuk yaştaki dayıları ve daha birçok kişi tarafından tecavüze uğradığı açığa çıktı. Çocukların babaannesinin şikayeti sonucunda başlayan soruşturma kapsamında, ocak ayında görülen üçüncü duruşmada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi ise herkesin tepkisine neden oldu. Ortada bu kadar delil varken, 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk cinsel ilişkiyi resimlerinde bu kadar detaylı işleyebilirken şüphelilerin nasıl serbest kaldığı ise herkes için merak konusu haline geldi.

"İŞİN ASIL AKSAYAN YERİNİ KAÇIRIYORUZ"

A Haber canlı yayınında Elmalı davası olayı ve mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak biz devlet olarak, toplum olarak bir tutum aldık. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Asıl olan uygulama... " dedi. Hacıbektaşoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında bazı hakim ve savcıların yaptıkları bir hataya dikkat çekti, bu davada da benzer bir tutum sergilendiğini vurguladı. "İşin asıl aksayan yerini kaçırıyoruz" diyen Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

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"ÇOCUK BİR KEZ FARKLI BİR BEYANDA BULUNMUŞ"

"Dosyaya tamamen hakim olmamakla birlikte çocukların ifadesi alınmış, daha sonra tahliye ile ilgili ifadeleri tekrar tekrar alındıktan sonra çocuk farklı bir ifadede bulunuyor. Çocuğun yaşı itibarıyla bu beyanda bulunması normal.

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"EN BÜYÜK SORUN BU"

En büyük travmayı bundan sonra uzayan yargı sürecinde yaşıyorlar. Bunu da mahkemeler yapıyor. Ben bu yargılamanın hakimini, savcısını bilmiyorum. Siz 7 ile 9 yaşında çocukları tekrar tekrar dinlerseniz hayatında büyük bir travmaya dönüşür. Bu dosya ile ilgili çocukların tekrar ifadesinin alınması, en büyük sorun bu.

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"PROFESYONEL HAKİM VE ADLİ TIPÇILAR AZ"

Çocuklardan birinin konunun dışında bir şey söylemesi. Çocuklara farklı farklı, çapraz sorular soruluyor. Çocuklar gördüklerini ifade ederler. Kaç kez ifade alındı, bilmiyorum ama birçok kez mahkemeye çıkarılıyor. Hakim ve savcıların bir empati yapmalarını istiyorum. Siz bütün tereddütleri gidermek istediğiniz zaman kendilerini bir kez ifade edebilen çocuklar var. Bunu unutmayın. Burada bu dosyada en büyük sorun yargılamanın, uygulayıcının yapması gerekeni profesyonel anlamda eğitim almış hakim ve adli tıpçıların az olmasıdır."

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ANNE GAZİNOLARDA ÇALIŞIYORMUŞ

Bunun yanı sıra, Sabah'ta yer alan habere göre, Anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

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Aynı zamanda çocuklara cinsel istismar uyguladığı iddia edilen dayı S.C.G'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belirlendi.