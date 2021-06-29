Elmalı Davası'nda çocukların avukatı konuştu: İstismardan değil delil karartmadan tutuklandılar! Çocukları görseniz uyku uyuyamazsınız!

Birisi 7 diğeri 9 yaşında iki kardeşin aylar boyunca başta öz anneleri ve üvey babaları olmak üzere, anneanne, dayı, annenin sevgilileri tarafından çok kez sistematik şekilde cinsel istismara uğramalarının açığa çıkması, tüm Türkiye'yi sarstı. Sanıklar anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, anne ve üvey babanın tutuksuz yargılandığını hatırlatarak "Sadece ilk celsede tutuklandılar, o da delilleri karartma suçundandı, istismar suçundan dolayı değil. Bu bilgi kirliliğinin düzeltilmesi lazım. Aylardır tutuksuzlar ve başka çocuklar için tehlike arz ediyorlar" dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, çocukların avukatlığını üstlenen UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Gülşah Ekin Taş açıklamalarda bulundu.

"KIZ ÇOCUĞU YILLARDIR İSTİSMARA MARUZ BIRAKILDI"

Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir'in haberine göre Taş, olayın babaannenin ihbarıyla ortaya çıktığını belirterek "Bu aslında çok uzun bir süreç. Aile boşanmış bir aile. Kız çocuğu annenin yanında yaşıyor, oğlan çocuğu da babanın yanında yaşıyor. İstismarcı anne de sonradan evleniyor ve aslında hükümlü. Açık cezaevinde olduğu için ara ara dışarı çıkıyor ve eve geliyor. Bir süre sonra kardeşler birbirini görsün diye oğlan çocuğunu kız çocuğunun yanına götürüyorlar. Aslında kız çocuğu yıllardır istismara maruz bırakılıyor ama oğlan çocuğu da maruz bırakıldığında olay ortaya çıkmaya başlıyor.

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Sonrasında çocuklar babaannenin yanında kalmaya başlıyorlar ve maruz bırakıldıkları istismarı bu aşamada anlatıyorlar. Burada annenin ve üvey babanın nitelikli bir istismarının mevcut olduğu anlaşılıyor ve bu dosya 3 sanıklı bir dosya. Bir de dayının, çocuklara yaptığı istismar mevcut fakat biz çocuğun çocuğa olan istismarı dosyalarına katılmadığımız için 13 yaşında olan bu dayıyı hiç dile getirmedik" dedi.

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"TUTUKSUZ YARGILANMALARINA YÖNELİK HİÇBİR GEÇERLİ SEBEP YOK"

Çocukların, dede ve teyzelerinin de fiziksel şiddetine maruz kaldığını söyleyen Taş, "Babaanne çocukları psikoloğa götürüyor. Psikolog eşliğinde de tüm bu istismarlar, çocukların önceden çizdiği resimler ortaya çıkıyor ve dava bu şekilde başlıyor. Çocuklar dava aşamasından beri babaannelerindeler" diye konuştu.

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İlk duruşmanın 14 saat sürdüğünü ve sanık olması gereken kişilerin tanık olduğunu kaydeden Taş, "İlk celse tutuklandılar. Öz annenin savunmasının en dikkat çekici noktalarından biri; büyük olan kardeşin yani oğlan çocuğunun öz babasının dolduruşa geldiği ve iftira attığı yönündeydi. Unuttukları bir şey vardı. Karakolda, savcılıkta ve mahkemede verdikleri beyanlar arasında hiçbir benzerlik yok, her şey çelişkili! İlk celse biliyorsunuz ki sanıkları sorgulama hakkımız bulunuyor. Verdikleri yanıtların hepsi tutarsızdı. Mahkemenin neden bu sanıkları tutuksuz yargıladığına yönelik hiçbir geçerli veya bilinen neden yok elimizde. Çocukların verdikleri ifadeler ise o kadar net ve anlaşılır ki" dedi.

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"BAŞKA ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKE ARZ EDİYORLAR"

Davada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılandığını hatırlatan Taş, "Sadece ilk celsede, 2020 Ekim ayında tutuklandılar, o da delilleri karartma suçundandı; istismar suçundan dolayı değil. Bu bilgi kirliliğinin düzeltilmesi lazım. Aylardır tutuksuzlar ve başka çocuklar için tehlike arz ediyorlar. Kendi çocuğuna acımadan ve hiç düşünmeden sistematik bir şekilde nitelikli istismarda bulunan bir anne var ve şu an serbest olması inanılmaz üzücü bir durum” şeklinde konuştu.

"BU RESİMLERİN KAÇ KATINI YAŞADI BU ÇOCUKLAR"

Dosyada birçok raporun bulunduğunu söyleyen Taş, çocuklarla ilgili “Yetişkin bir bireyin kullanabileceği ilaçları kullanıyorlar. Kabus görüyorlar. Annelerinin ve üvey babalarının onları kaçırmasından korkuyorlar. Babaanne kimseye güvenmiyor ve çocuklarla birlikte hala. Çocukları görseniz uyku uyuyamazsınız. Bu resimler ne ki? Bu resimlerin kaç katını yaşadı bu çocuklar” dedi.

"YARGI PAKETİ İSTİSMARCILARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Eylül'de saat 10.00'da, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini ifade eden Taş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bir yargı paketi geliyor ve bu yargı paketi meclisten geçerse istismarcıların yüreğine büyük bir su serpilecek. Bu yargı paketi diyor ki, çocukların beyanı değil; somut deliller esas alınmalıdır. Mesela bir tanığın olması. İstismarın tanığı olur mu ? Suçlular zaten gizli yerler arıyorlar çocukları istismar etmek için. Fiziksel konularla ilgili raporlar somut delil sayılıyor ama ruh sağlıkları ile ilgili raporlar neden sayılmıyor ? Bu yargı paketi istismarcıların önünü açabilir. Suçluların hak ettikleri cezayı alması ve çocukların sağlığı için elimizden geleni yapacağız.”