Antalya'nın Elmalı ilçesinde 6 Mayıs 2020 tarihinde 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğunun babaannesi torunlarının cinsel istismara uğradığını öne sürerek şikayette bulundu. Bunun üzerine çocukların ifadesi alındı. Çocuklar olayı anlatınca istismarda bulunan kişilerin isimleri de ortaya çıktı. Bu kişilerden birinin çocuklarının üvey babası olan Rahmi Akman olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Elmalı Davası'nda ismi geçen Rahmi Akman kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Tutuklandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ELMALI DAVASI'NDA İSMİ GEÇEN RAHMİ AKMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ? NERELİ?

Rahmi Akman, Elmalı davasında cinsel istismara uğrayan çocukların annesi Merve Akman ile evlenen kişidir. Çocukların üvey babası olan Rahmi Akman'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunamamıştır.

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RAHMİ AKMAN TUTUKLANDI MI?

Cinsel istismara uğrayan çocukların ifadesinde adı geçen Rahmi Akman yargılama sürecinde 16 Ekim 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ancak 5 Ocak 2021 tarihindeki üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etmiştir.

Rahmi Akman şu anda serbesttir, hukuki süreç devam ediyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."