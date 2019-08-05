'Elmalı Güreşleri, Kırkpınar ile aynı statüde olsun' önerisi

ANTALYA'da, Elmalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlara anlaşma çerçevesinde güreşmesi için yolluk adı altında verilen ücret yerine ödül sistemi getirilmesini önerdi. Hasan Aydın, "Elmalı'da da Kırkpınar statüsü uygulanmasını istiyoruz. Elmalı'da başaltı birincisi güreşçinin, Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye genelindeki güreşlerde başpehlivan olarak er meydanına çıkmasını istiyoruz" dedi.

Antalya'da 667'ncisi düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek. Başpehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil'in de yer aldığı başarılı pehlivanlar mücadele edecek.

KIRKPINAR'DAN 9 YIL ESKİ

Elmalı Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski tarihe sahip olduğuna dikkati çeken Elmalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, güreşlerin Kırkpınar'la benzer statüye alınması gerektiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü'nde güreşten sorumlu başkan yardımcısı ve aynı zamanda başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin antrenörü Hasan Aydın, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde birinci olan güreşçinin, Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye genelindeki güreşlerde başpehlivan olarak er meydanına çıkması için öneri sundu. Türkiye Güreş Federasyonu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne görüşlerini belirten Aydın, gelecek hafta da Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüşeceklerini söyledi.

YOLLUK YERİNE ÖDÜL SİSTEMİ

Hasan Aydın, ayrıca Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlara anlaşma çerçevesinde "yolluk" adı altında verilen ücret yerine ödül sistemi getirilmesini önerdi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu sistemin uygulandığını aktaran Aydın, Elmalı Yağlı Güreşleri'ne de yönetmelikle ödül sistemi getirilerek, güreş seyrinde kaliteyi artırmak istediklerini vurguladı.

KIRPINAR'DA ÖDÜL VERİLİYOR

Kırkpınar'da başarılı pehlivanlara Edirne Belediyesi'nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce belirlenen ödülün verildiğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Yolluk, başpehlivanlara er meydanına çıkması için anlaşma çerçevesinde ödenen ücret. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Biz yine sporcularımızı davet edeceğiz ama ödül sistemini koyarak ücret ödeyeceğiz. Türkiye Güreş Federasyonu ile ödül belirlenecek. Kırkpınar statüsünün aynısını Elmalı'da da uygulamak istiyoruz. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne de öneriye sundum. Birlik olarak da talep edeceğiz. Elmalı güreşlerinde başaltının birincisi Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye'nin her bölgesindeki güreşlerde başpehlivan olarak güreşmeli. Kırkpınar'da başaltında birinci ve ikinci başpehlivan olsun. Elmalı'dan da birinci olan başpehlivanlığa yükselsin. Bu sistemin Kırkpınar'daki kaliteli güreş seyrini artıracağına inanıyoruz."

'BU YIL UYGULAMAK İSTİYORUZ'

Kırkpınar statüsünün Elmalı güreşlerinde de uygulanması için görüşmelerin ardından çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Aydın, "Gerekli onayları alırsak 667'nci Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bu kararları uygulamak istiyoruz. Elmalı güreşleri Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski. Kırkpınar'ın önüne geçmeye çalışmıyoruz ama 9 yıl eski olduğu için Kırkpınar statüsüne geçmesini istiyoruz. Biz 40 bin nüfuslu ilçeyiz. İlçemizin tanıtımına güreşlerin katkısı olacağını düşünüyoruz. İnanç turizminde kendimizi Elmalı olarak yeterince tanıtamadık. Bu vesileyle ilçedeki tarihi, turistik yerlerin tanıtımını artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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DHA