Elmalı MYO’da deprem tatbikatı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrenciler ile idari ve akademik personele yönelik deprem eğitimi verilerek deprem ve deprem sonrası yangın tatbikatı yapıldı.

Doğal afetler grubunda bulunan ve günümüz teknolojisi ile önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan olası bir deprem durumunda neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı tatbikatta Mühendis Mehri Reis, "Ülke olarak fay hatları üzerinde bulunmamız, her an deprem riski ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu sebeple deprem hazırlığının, toplumun en küçük parçası olan aile içinde yapılacak toplantılarla başlaması gerekiyor. Her evde deprem sonrası ilk 72 saat temel ihtiyaçların karşılanabileceği, en az bir adet deprem çantası olmalı" dedi.

Daha önce yaşanmış deprem görüntülerinden örneklerle bilgilendirme yapan Mehri Reis, "Depreme kapalı bir alanda yakalanılırsa; deprem anında özellikle pencere, balkon kenarları, kapı altları, merdivenler ile asansörlerden uzak durulması, sağlam bir eşyanın yanında çök, tutun ve kapan ilkesi ile bir hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Deprem sonrasında ise deprem için hazırlanan acil durum çantasını alarak sigorta, doğalgaz vanası vb. kapatarak binayı hızlı bir şekilde terk edilmelidir. Ayrıca olumsuz bir durumda enkaz altında kalındıysa enerji ve su tüketimini verimli kullanıp, ara ara ses çıkarmak kurtulma şansını artırmaktadır" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirme eğitiminin ardından öğrenci ve personellerle deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta depremin ilk anında çök, tutun ve kapan pozisyonu ile bekleyen öğrenciler deprem bittikten sonra binayı başarılı bir şekilde, kısa sürede boşaltarak önceden belirlenen toplanma alanına yöneldiler. Ayrıca AFAD Yetkilileri deprem sonrası oluşabilecek bir yangına nasıl müdahale edileceği hakkında da kısa bir eğitim verilerek yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Her iki eğitimden sonra Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir tarafından AFAD yetkililerine teşekkür edildi.

Kaynak: İHA