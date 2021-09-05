Ata sporumuz olan güreş, ülkemizde oldukça ilgi görüyor. Tarihi elmalı güreşlerinin yapılmasıyla birlikte sporseverler elmalının neresi olduğunu ve tarihi güreşlerin yapıldığı yeri merak etmeye başladı. Bunun üzerine internette Elmalı nerede? Tarihi elmalı güreşleri nerede yapılıyor, konumu neresi? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte o cevaplar...

ELMALI NEREDE?

Elmalı, Antalya'nın bir ilçesidir. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri tarihçe olarak yurdumuzda birinci sırada, organizasyon bakımından ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile birlikte anılmaktadır. Güreş tarihçesi bölge vakıf kayıtlarına “ Toramanlar Vakfı” olarak bilinen Hicri 822, Rumi 1419 Nuh Çelebi’den gelen taşınmaz mal varlığı vakfı yerine birleştirilen bugünkü Yeşil Camii yerinde bulunan Musalla Çevrik diye mahallen anılan arazinin “Güreş Çayırlığı” diye vakfiye hududunu belirlemiştir.

TARİHİ ELMALI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR, KONUMU NERESİ?

Ülkemiz adına önemli bir noktada bulunan Tarihi Elmalı Güreşleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde yapılmaktadır. 1352 yılından beri düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri Türk Milleti’nin Anadolu’da ilk önemli spor organizasyonlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, ülkemizdeki en önemli organizasyonlardan biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden 9 yıl daha eskidir. Bu kapsamda ülke sporu adına büyük önem taşımaktadır.

GEÇEN YIL DÜZENLENEMEMİŞTİ

Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan güreşler, bu yıl 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda düzenleniyor.