Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı olayının 3. duruşması Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Duruşmada tahliye kararı çıkması sonrasında tepkiler çığ gibi büyürken Elmalı ilçesi gündem oldu. İnternet kullanıcıları Elmalı nerenin ilçesi? Elmalı hangi ile bağlı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Merak edilenleri sizler için derledik...

ELMALI NERENİN İLÇESİ? ELMALI HANGİ İLE BAĞLI?

Tüyler ürperten vahşet sonrasında Elmalı hakkında araştırma yapılıyor. Elmalı Antalya ilinin 39.000 nüfuslu ilçesidir. Elmalı, Antalya'nın ilçelerinden güneyinde Kaş ve Finike, güneydoğusunda Kumluca ve kuzeyinde de Korkuteli ilçeleriyle birlikte batısında da Muğla'nın Seydikemer ilçesiyle komşudur. İlçenin ekonomisi tarım ile sağlanırken, aynı zamanda Muğla ili ile sınır komşusudur. Elma ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı Antalya'nın Akdeniz'e kıyısı olmayan ilçelerinden olan Elmalı'nın il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 111 km'dir.

ELMALI OLAYI NE?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. İki kardeş cinsel istismarı çizimlerle anlatırken, olay Türkiye gündemini derinden sarsmıştı. Olayı ortaya çıkmasını sağlayan bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası tutuklanan anne ile üvey baba 3. duruşmada Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

İki küçük çocuğun vahşeti yaşadığı olay sonrasında gelen tahliye kararları isyan ettirdi. Tepkiler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."