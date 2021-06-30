Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: "Korkmuştum ve sustum"

Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğramaları ve sanıkların tutuksuz yargılanmalarına tepki sürüyor.

GÜÇ TOPLADILAR

Bu skandal olayın ardından cinsel istismara uğrayan kadınlar itiraf ederek birbirlerine destek olurken avukat Feyza Altun yaptığı paylaşımda cinsel istismara uğradığını belirtti.

Feyza Altun'un ardından oyuncu Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan da cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Son Yaz dizisinin ünlü oyuncusu Hafsanur Sancaktutan çarpıcı açıklama: Dedem tarafından istismara uğradım

"ARTIK KORKMUYORUM"

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defalarca cinsel istismara uğradığını belirterek "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.