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  3. Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: "Korkmuştum ve sustum"

Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: "Korkmuştum ve sustum"

Türkiye'yi sarsan Elmalı skandalına tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de uğradıkları istismarları dile getirmeye başladı. Oyuncu Seray Kaya da meslektaşı Hafsanur Sancaktutan gibi sosyal medya hesabından açıklama yaparak cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: "Korkmuştum ve sustum"

Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin  anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğramaları ve sanıkların tutuksuz yargılanmalarına tepki sürüyor.

GÜÇ TOPLADILAR

Bu skandal olayın ardından cinsel istismara uğrayan kadınlar itiraf ederek  birbirlerine destek olurken avukat Feyza Altun yaptığı paylaşımda cinsel istismara uğradığını belirtti. 

Feyza Altun'un ardından oyuncu Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan da cinsel istismara uğradığını açıkladı.

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Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: Korkmuştum ve sustum

"ARTIK KORKMUYORUM"

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defalarca cinsel istismara uğradığını belirterek "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

Elmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: Korkmuştum ve sustumElmalı skandalının ardından itiraf etti! Seray Kaya cinsel istismara uğradığını açıkladı: Korkmuştum ve sustum

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