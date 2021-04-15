Elmalı’daki seralar dijital takip sistemi ile izlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da örtü altı seracılık ve meyve bahçelerinde akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sitemini faaliyete geçirdi. Pilot bölge seçilen Çukurelma Mahallesi'nde dijital sistemlerin kurulduğu seralardan ilk veriler alınmaya başlandı. Üreticiler, daha önce belgesellerde izledikleri sistemi seralarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da akıllı tarım uygulamasını başlatarak üreticilerin yüzünü güldürdü. Pilot bölge olarak seçilen Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nde örtü altı seracılık ve meyve bahçelerine kurulan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sisteminden ilk veriler alınmaya başlandı.

MERKEZDEN TAKİP

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, akıllı tarım projesi kapsamında Çukurelma'da daha önce etüt gerçekleştirdikleri seralarda uygulama aşamasına geçtiklerini belirterek, gerekli cihazların kurulumunu tamamladıklarını söyledi. Özel, seralardan elde edilen verileri Antalya'daki merkezden takip edebildiklerini kaydederek, hem ilkbahar geç donları ile ilgili hem de bitkilerin nem ve su ihtiyacı ile ilgili gerekli incelemeleri yapabildiklerini anlattı.

TEKNİK DESTEK VERİLECEK

Toprak nemi ve sera içerisindeki hava durumunu kontrol edebildiklerini aktaran Seda Özel, "Çiftçilerimiz gerekli uyarıları kendi cep telefonlarına indirebilecekleri uygulama üzerinden takip edebiliyor. Her çiftçimiz kendi serası ile ilgili bilgileri görebiliyorken biz de bağlantısını tamamladığımız bütün çiftçilerimizin verilerini takip edebiliyoruz. İlerleyen günlerde bu sistem geliştirilerek uzaktan algılama yöntemiyle çiftçimize her türlü teknik desteği verebileceğiz" dedi.

"BELGESELLERDE GÖRÜYORDUK"

Çukurelma Kooperatif Başkanı Zafer Karaca sistemi sorunsuz kullanmaya başladıklarını belirterek, "Bu zamana kadar geleneksel yöntemlerle seracılık ve meyvecilik yapıyorduk. Seracılıkta gelişen sistemleri de televizyonlarda belgesel kanallarında görüyorduk. Bugün seramıza kurulan dijital veri toplayıcıları sayesinde seralarımızın ihtiyaçlarını cep telefonlarımızdan anında takip edebiliyoruz. Sıcaklık düşerse hemen telefonuma bildirim geliyor ve anında duruma müdahale edebiliyorum. Bu projeyle daha bilinçli gübreleme ve sulama yapmaya başladık. Hem ürünlerimizin hem de toprağımızın kalitesi artacak. Bu çalışmayı bölgemizde modern tarıma öncülük edecek bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI