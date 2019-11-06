Elmalık’ta park çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta 9 bin metrekare alana sahip park alanında yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yürüyüş yolları tamamlanan park alanında ekipler çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalara devam ediyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " Göreve başladığımız 2009 yılından itibaren ilimize birçok sosyal alanlar kazandırdık. Bugüne kadar şehrimize kazandırmış olduğumuz Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Ali Baysal Parkı projelerimizden vatandaşlarımızın istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Şimdi ise bu projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta 9 bin metrekarelik alanda yapacağımız bu güzel park alanının içinde yürüyüş yolları, spor alanları, kondisyon aletleri, engelli vatandaşlarımız için spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları olacak. Yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanlarının zemin çalışmalarını tamamladık. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak güzel bir sosyal alanı daha Bartın'a kazandırmak istiyoruz " dedi.

Kaynak: İHA