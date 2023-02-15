Elmar Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmar Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmar Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elmar Abraham ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elmar Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmar Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elmar Abraham

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmar Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmar Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmar Abraham 1 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Suriye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmar Abraham Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Elmar Abraham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 6 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Elmar Abraham'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmar Abrahamboyu ve yaşı kaç

Elmar Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elmar Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Elmar Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmar Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2018 yılında Skövde AIK

Elmar Abraham kimdir

Elmar Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmar Abraham şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Elmar Abraham nereli

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