Elmar Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmar Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmar Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmar Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmar Bjarnason 4 Mart 1987 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Theodór Elmar Bjarnason şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmar Bjarnason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Elmar Bjarnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elmar Bjarnason'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmar Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmar Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elmar Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmar Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2005 yılında Celtic U20

1 Ocak 2008 yılında Lyn FK

1 Temmuz 2009 yılında IFK Göteborg

31 Ocak 2012 yılında Randers

1 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF

27 Temmuz 2017 yılında Elazığspor

15 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Gazişehir

24 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor

15 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

3 Temmuz 2021 yılında KR Reykjavík

Elmar Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmar Bjarnason şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elmar Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KR Reykjavík, IK Start Kristiansand

İzlanda takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.