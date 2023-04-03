Elmar Freyr Hauksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmar Freyr Hauksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmar Freyr Hauksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elmar Freyr Hauksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elmar Freyr Hauksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmar Freyr Hauksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmar Freyr Hauksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmar Freyr Hauksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmar Freyr Hauksson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmar Freyr Hauksson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Elmar Freyr Hauksson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elmar Freyr Haukssonboyu ve yaşı kaç

Elmar Freyr Hauksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmar Freyr Hauksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2023 yılında Valur

Elmar Freyr Hauksson kimdir

Elmar Freyr Hauksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmar Freyr Hauksson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elmar Freyr Hauksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U15 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elmar Freyr Hauksson nereli

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