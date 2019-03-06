Elmas Aslan ve Serkan Üner yeniden başkan

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu, başkan ve başkan yardımcılarını seçti.

Kurulların yürütme organı olarak görev yapan İcra Komitelerinin Başkan ve Başkan Yardımcıları seçim gündemiyle düzenlenen toplantılar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

İlk olarak TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi bir araya geldi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan "Verimli bir dönemi geride bıraktık. Bu süreçte çok çalıştık, birçok projemizi hayata geçirdik. Bu dönem kurulumuza yeni katılan kadın girişimcilerimiz bulunmakta. Amacımız birlik beraberlik içerisinde topluma ve ülkemize faydalı olabilmek. Bu düşünceler ile yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

İcra Komitesi üyelerinin iş kollarını ve kendilerini tanıtmasının ardından yeni dönem başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek üzere sandık başına gidildi. Yapılan seçimde Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanı yeniden Elmas Aslan olurken, Başkan Yardımcılıklarına İlknur Özcan,Nükhet Uzunismail Su, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Emine Günay, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Seval Gemici, Kurul Sekreteri olarak ise Yıldız Yeşilkurt seçildi.

TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı yeniden Serkan Üner seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Olgun Bulut, Mert Seyyar, Ayhan Dinç, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Serkan Çalık, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Serkan Şen ve Kurulu Sekreteri olarak ise Gamze Kartal seçildi.

Seçimlerin ardından ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı M. Emre Alp Genç, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyelerini tebrik ederek yeni çalışma döneminde başarılar diledi.

Kaynak: İHA