Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor

Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçı telefondan takip ediyor.

Sezon öncesinde İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasını telefonundan takip ediyor. Elmas'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kalpler paylaşırken maçı takip edildiği görüldü.

Kaynak: İHA