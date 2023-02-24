Elmedin Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmedin Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmedin Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmedin Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmedin Alic 2 Ağustos 2002 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elmedin Alić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmedin Alic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elmedin Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elmedin Alic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmedin Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmedin Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elmedin Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmedin Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Simm-Bau

21 Şubat 2022 yılında J. Bihac

5 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

Elmedin Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmedin Alic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.