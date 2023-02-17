Elmedin Fazlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmedin Fazlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmedin Fazlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmedin Fazlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmedin Fazlic 18 Temmuz 2002 tarihinde Liestal BL şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmedin Fazlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Elmedin Fazlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elmedin Fazlic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Elmedin Fazlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmedin Fazlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elmedin Fazlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmedin Fazlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U21

16 Ağu 2021 yılında FC Linth 04

19 Ocak 2022 yılında FC Basel U21

6 Şubat 2023 yılında NK Domzale

Elmedin Fazlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmedin Fazlic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elmedin Fazlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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