Elmin Hadzikadunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmin Hadzikadunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmin Hadzikadunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmin Hadzikadunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmin Hadzikadunic 5 Eylül 1998 tarihinde Tešanj şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elmin Hadžikadunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmin Hadzikadunic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Elmin Hadzikadunic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elmin Hadzikadunic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmin Hadzikadunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmin Hadzikadunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elmin Hadzikadunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmin Hadzikadunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2014 yılında FK Olimpik U19

14 Temmuz 2014 yılında Sloboda T U19

27 Şubat 2015 yılında FK Borac Jelah

16 Şubat 2017 yılında Radn. Nis U19

8 Eylül 2017 yılında Celik Zenica

14 Şubat 2018 yılında OFK Sloga

21 Temmuz 2019 yılında HNK Capljina

1 Ekim 2020 yılında Simm-Bau

16 Temmuz 2021 yılında Travnik

17 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

1 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici

Elmin Hadzikadunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmin Hadzikadunic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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