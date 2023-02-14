Elmin Rastoder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmin Rastoder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmin Rastoder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmin Rastoder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmin Rastoder 7 Ekim 2001 tarihinde Wetzikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmin Rastoder Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGM Sport yapmaktadır. Elmin Rastoder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elmin Rastoder'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elmin Rastoder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elmin Rastoder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elmin Rastoder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmin Rastoder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

7 Nisan 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2023 yılında Grasshoppers

Elmin Rastoder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmin Rastoder şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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