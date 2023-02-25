Elmir Tagiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmir Tagiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmir Tagiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmir Tagiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmir Tagiyev 23 Mayıs 2000 tarihinde Mingachevir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elmir Fərrux oğlu Tağıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmir Tagiyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Elmir Tagiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Elmir Tagiyev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmir Tagiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmir Tagiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elmir Tagiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmir Tagiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında FK Sabail

Elmir Tagiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmir Tagiyev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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