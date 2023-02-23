Elmo Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmo Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmo Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elmo Henriksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elmo Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmo Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elmo Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmo Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmo Henriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmo Henriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmo Henriksson 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmo Henriksson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Elmo Henriksson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elmo Henriksson'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elmo Henriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmo Henriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Elmo Henriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmo Henriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

20 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2023 yılında HJK Helsinki

Elmo Henriksson kimdir

Elmo Henriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmo Henriksson şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Elmo Henriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elmo Henriksson nereli

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