Elmo Kambindu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elmo Kambindu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elmo Kambindu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elmo Kambindu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elmo Kambindu 26 Mayıs 1993 tarihinde Otjiwarongo şehrinde doğmuştur. Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Wazza Elmo Kambindu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elmo Kambindu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elmo Kambindu'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elmo Kambindu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elmo Kambindu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elmo Kambindu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elmo Kambindu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gunners

9 Temmuz 2021 yılında CD Costa do Sol

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Elmo Kambindu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elmo Kambindu şuan Chippa United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Elmo Kambindu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 8 gol atmıştır.

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