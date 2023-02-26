Eloge Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloge Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eloge Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eloge Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eloge Yao 20 Ocak 1996 tarihinde Akrroukro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Eloge Koffi Yao Guy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eloge Yao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avenir Sport yapmaktadır. Eloge Yao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Eloge Yao'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eloge Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eloge Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eloge Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eloge Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Inter U19

1 Temmuz 2015 yılında Inter

10 Temmuz 2015 yılında Crotone

30 Haziran 2016 yılında Inter

21 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

5 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2021 yılında Reggiana

11 Ağustos 2021 yılında H. Jerusalem

Eloge Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eloge Yao şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eloge Yao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Parma, Inter

Fildişi Sahili U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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