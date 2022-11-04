Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"

Twitter'ı satın alan iş insanı Elon Musk, twitter gelirlerinde aktivistlerden dolayı büyük bir gelir kaybı yaşandığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu. Yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Elon Musk aktivistlere sitem etti!: Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Elon Musk aktivistlere sitem etti!: Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu

TWİTTER'IN TEK YÖNETİCİSİ

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter'ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?
İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?
Yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler? Renkleri ne? Şarj süresi ne kadar? TOGG'un parçaları yerli mi ?
Yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler? Renkleri ne? Şarj süresi ne kadar? TOGG'un parçaları yerli mi ?
Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor?
Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor?
Tak kapsülü sür otomobili! Namx'in hidrojenle çalışan elektrikli otomobili, sektörü bambaşka noktaya taşıyacak
Tak kapsülü sür otomobili! Namx'in hidrojenle çalışan elektrikli otomobili, sektörü bambaşka noktaya taşıyacak
Son Haberler
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını fitilleyecek iddia! "Meral Akşener altılı masayı dağıtarak kalkacak"
Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını fitilleyecek iddia! "Meral Akşener altılı masayı dağıtarak kalkacak"
Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim"
Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim"
On Numara sonuçları 4 Kasım 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 4 Kasım 2022
On Numara sonuçları 4 Kasım 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 4 Kasım 2022
Programsız Tiktok Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır? İOS, Android Tiktok Video İndirme Programsız
Programsız Tiktok Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır? İOS, Android Tiktok Video İndirme Programsız
TikTok hediye fiyatları 2022 ne kadar? Yat, Aslan, Gözlük Kaç TL?
TikTok hediye fiyatları 2022 ne kadar? Yat, Aslan, Gözlük Kaç TL?
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
Para Kazandıran Oyunlar Neler 2022? Yatırımsız Oyun Oynayarak Para Kazanılır mı?
Para Kazandıran Oyunlar Neler 2022? Yatırımsız Oyun Oynayarak Para Kazanılır mı?
Kişisel verileriniz güvende olmayabilir! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan WhatsApp'ın güvenliksizliği ile ilgili uyarı! "Başka uygulama kullanın"
Kişisel verileriniz güvende olmayabilir! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan WhatsApp'ın güvenliksizliği ile ilgili uyarı! "Başka uygulama kullanın"
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?