Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu. Yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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TWİTTER'IN TEK YÖNETİCİSİ

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter'ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.