Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!

Twitter'ı aldığı günden beri şiket içi sorunlar bitmek bilmiyor. Yüzlerce çalışanını Twitter şirketinden kovan Elon Musk son olarak kişisel sosyal medya hesabı twitter üzerinden engelli bir çalışanını sorusuna cevap verdi ve azarladı. Musk'un bu davranışı hoş karşılanmayınca özür mesajı yayınladı ve çalışana tekrar iş teklifinde bulundu.

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Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!

Tesal, SpaceX ve son olarak da Twiiter'in sahibi Elon Musk yine gündemden düşmüyor. Twitter'ı satın aldığı günden beri şirket çalışanlarına kök söktürmeye devam ediyor. Yüzlerce twitter çalışanını sebepsiz eyre işten atmış ve şirket stratejilerinde büyük değişikliklere gitmişti. Son olarak ise Elon Musk Twitter'dan bir çalışanı ile tartıştı. Tartışma sonrası tepki alan Elon çalışanından özür diledi.

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Elon Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi.

Elon Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu. Thorleifsson, Elon Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.

Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!

ENGELLİ ÇALIŞANINA HAKARET ETTİ

Elon Musk, çalışanına yönelik Twitter'da "en kötüsü" yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti. Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi." ifadelerini kullandı.

Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!

TAZMİNAT VERMEMEK İÇİN İŞE GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.Thorleifsson da yaşananları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!

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