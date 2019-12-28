Elon Musk en sevdiği film ve diziyi açıkladı

Elon Musk en sevdiği dizi ve filmi açıkladı. Elon Musk düşüncelerini açıklamaktan asla çekinmeyen ve her fırsatta bunları hayranlarıyla paylaşan bir girişimci. Fakat bazen bu durum,yer yer kendisinin başına yeryer sıkıntılar açabilmekte.

BLADERUNNER VE STAR-WARS SEMPATİSİ

49 yaşındaki Tesla CEO'sunun bilim kurgu tarafında "Star Wars" ve "Blade Runner" gibi filmlere derinden tutkuyla bağlı olduğunu zaten önce ki yapmış olduğu açıklamalardan biliyoruz. Hatta,Tesla'nın yeni elektrikli kamyoneti çarpıcı görünümü ile Bladerunner filmini akıllara getirmiyor değil.

Elon Musk en sevdiği dizi ve filmi açıkladı: Parasite – Black Mirror:

Twitter’da bir kullanıcıdan gelen soru üzerine Musk, 2019 yılında en sevdiği filmin “Parasite” olduğunu açıkladı. En sevdiğiniz Netflix serisi sorusuna ise “Black Mirror” cevabını verdi.





Hikayesini ve yönetmenliğini Bong Joon-ho‘nun üstlendiği Parasite, 5 Haziran 2019’da vizyona girdi. Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam’ın başrollerde yer aldığı Parasite, Güney Kore yapımı bir kara komedi / gerilim filmi olarak tanımlanırken, Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Film tüm ülkelerde aynı tarihte vizyona girmedi. Örneğin yukarıda belirtildiği gibi Haziran 2019’da Fransa’daki sinema severler ile buluşmuş olsa da, ülkemize Kasım ayında geldi.









