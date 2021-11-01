Elon Musk hakkında çıkan iddialara kanıt gelirse tüm Tesla hisselerini satacağını açıkladı!

Yaşanılan dünyanın en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Tesla CEO'su Elon Musk, BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'e ateş püskürdü. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın servetinin küçük bir paydası ile tüm dünyadaki açlık krizine son verilebileceğine dikkat çeken Beasley'e Elon Musk'tan yanıt gecikmedi.

"TÜM TESLA HİSSELERİMİ SATARIM"

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in, hakkında ortaya attığı "Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer" iddiasına kanıt isteyen Musk, "6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünya üzerinde yaşanan açlık krizlerine dikkat çekmiş, Elon Musk ve Jeff Bezos'tan harekete geçmelerini istemişti. Dünyanın en zengin iki isminin de bu durum karşısında elbette bir şeyler yaptıklarını ancak fazlası için üç maymunu oynadıklarına dikkat çeken Beasley "Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer" ifadelerine yer vermişti. Bunun ardından Musk, Beasley'den iddialarını kanıtlamasını istedi. Eğer Beasley iddialarını doğrular nitelikte bilgileri kamuoyuna sunarsa, Elon Musk tüm Tesla hisselerini satışa çıkaracak.