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Elon Musk havaya girdi! Kendini Twitter'dan imparator ilan etti!

Dünyanın en ünlü iş adamlarından Elon Musk uzay çalışmaları ile konuşulmaya devam ediyor. 49 yaşındaki başarılı iş adamı Musk, bu sefer de Twitter hesabında yaptığı değişiklik ile dünya basınında gündeme geldi.

Elon Musk havaya girdi! Kendini Twitter'dan imparator ilan etti!

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk, yaptığı çalışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzay çalışmaları dışında kripto para piyasası ile de adından sıkça söz ettirmeyi başaran ünlü iş adamı başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. 

"MARS'IN İMPARATORU"

Adını en çok uzay çalışmaları ile duyduğumuz Elon Musk bu sefer dünya gündemine, aktif olarak kullandığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı değişim ile oturdu. Uzay çalışmaları yapan Elon Musk, Twitter hesabında biyografi kısmını "Mars'ın İmparatoru" (Imperator of Mars) olarak güncelledi. Bu güncellemenin yanına Musk'ın göz kırpan emoji koyması dikkat çekti.

Elon Musk havaya girdi Kendini Twitter dan imparator ilan etti

Elon Musk'ın "elonmusk" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Twitter hesabında 50,6 Milyon takipçisi kullanıyor. Bitcoin'e verdiği destek ile bilinen Musk, Twitter üzerinden başarılarını paylaşmakla beraber kripto para piyasası hakkında görüş ve yorumlarını dile getiriyor. 

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