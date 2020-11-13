Elon Musk: İki testim negatif, ikisi pozitif çıktı; düzmece bir şeyler var!

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı kuşkuya düşürdü. Aynı gün içinde yaptırdığı test sonuçlarının farklı çıktığını belirten Musk, koronavirüsle alakalı düzmece bir şeyler olduğunu iddia etti.

"AYNI MAKİNE, AYNI TEST, AYNI HEMŞİRE"

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünya ülkelerinde görülen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs, tanınmışlar camiasında da etkisini korumaya devam ediyor. Dünyaca ünlü milyarder iş insanı ve Tesla, Space-X gibi şirketlerin kurucu ismi Elon Musk'ın da koronavirüse yakalandığı haberi, geçtiğimiz günlerde medyada yer bulmuştu.

Bu haberin ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Elon Musk, yaptığı paylaşımda, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez corona testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi” ifadelerine yer verdi.

"FARKLI LABORATUVARLARDAN PCR TESTİ YAPTIRIYORUM"

Testlerin güvenirliğine dair tartışmaların sonlandırılamadığı bugünlerde, Elon Musk tarafından yapılan paylaşıma yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken 53 milyon takipçisi arasından gelen soruları yanıtlayan Musk, “Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur.” ifadelerini kullandı.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.