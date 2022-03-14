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  3. Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! "Cesaretine hayranım yiğidim!"

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! "Cesaretine hayranım yiğidim!"

Elon Musk, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, teke tek düelloya davet etti.

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! "Cesaretine hayranım yiğidim!"

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, tüm dünya iki taraftan da gelecek son dakika gelişmelerini takip ediyor. Yaptırımdan bir adım ileri gidilemeyen savaşa, Elon Musk da dahil olmak isteyince sosyal medya birbirine karıştı. Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüş yapmaya davet etti.

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Cesaretine hayranım yiğidim!

"BAHİSLER UKRAYNA İÇİN"

Elon Musk, iki ülke arasında çıkan savaşta tarafını son paylaşımıyla belli ederken, Putin'e okuduğu meydan, takipçilerinin desteğini de beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı'na meydan okuyan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bahisleri Ukrayna için açacağını da duyurdu.

Musk'ın paylaşımı Rusça, Ukrayna'yı ise Ukraynaca yazmayı tercih etmesi dikkat çekti.

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Cesaretine hayranım yiğidim!Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Cesaretine hayranım yiğidim!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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