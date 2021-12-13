Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

Tesla ve Space X'in kurucusu ünlü iş insanı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Saç stilini değiştirdiği görülen ünlü isim, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

YENİ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce saç ekimi yaptırdığı bilinen ve bu haberi de yine sosyal medya gündeminde bir hayli yer edinen Elon Musk, saçlarını uzatarak yeni bir stil oluşturdu. Üst kısımları uzun olan saçının yanlarını kestiren Musk, dikkat çekici bir tarz oluşturdu.

ŞİRKET DEĞER KAYBETTİ

Genellikle gençlerin kullandığı bu saç modelini tercih eden ünlü iş insanının 'Amerikan modeli' denilen bu saç stili ise işine olumlu katkı sağlamadı. Yeni saç stiliyle Miami havalimanında görüntülenen Elon Musk'ın şirketi Tesla, bu görüntülerin ardından yaklaşık yüzde 6.5'lik bir değer kaybına uğradı.