2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Planlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Şefi Maaşları ve Planlama Şefi İş İlanlarıÖdül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."2022 yılı AGİ ücret tablosu |2022 yılı asgari geçim indirimi ne kadar, kaç TL?Fotoğrafçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fotoğrafçı Maaşları ve Fotoğrafçı İş İlanlarıElon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!Seyhan Soylu ve Yeliz Yeşilmen arasındaki buzlar hamamda eridi! Kavgaları gibi barışmaları da gündeme damga vurdu!Pilates Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Pilates Eğitmeni Maaşları ve İş İlanları2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

Hem şirketiyle birlikte hem de bireysel olarak sürekli konuşulan Elon Musk, bu kez yeni tarzıyla gündem oldu. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Elon Musk'ın bu görüntüsünden sonra şirket hisseleri düştü.

Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

Tesla ve Space X'in kurucusu ünlü iş insanı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda yeni görüntüsüyle dikkat çekti. 

Saç stilini değiştirdiği görülen ünlü isim, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. 

YENİ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce saç ekimi yaptırdığı bilinen ve bu haberi de yine sosyal medya gündeminde bir hayli yer edinen Elon Musk, saçlarını uzatarak yeni bir stil oluşturdu. Üst kısımları uzun olan saçının yanlarını kestiren Musk, dikkat çekici bir tarz oluşturdu.

Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

ŞİRKET DEĞER KAYBETTİ

Genellikle gençlerin kullandığı bu saç modelini tercih eden ünlü iş insanının 'Amerikan modeli' denilen bu saç stili ise işine olumlu katkı sağlamadı. Yeni saç stiliyle Miami havalimanında görüntülenen Elon Musk'ın şirketi Tesla, bu görüntülerin ardından yaklaşık yüzde 6.5'lik bir değer kaybına uğradı.

Elon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT