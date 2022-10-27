Dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelmişti. Daha sonra Twitter'ın taleplerinin kabul etmemesi üzerine satın alma işleminden vazgeçtiğini açıklayan Musk, bu ay başında uzlaşı sağlanması sonrası Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında almaya karar verdi. Twitter binasına elinde lavabo ile gelen Musk'ın bu hareketi gündem oldu. Peki Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

ELON MUSK TWİTTER BİNASINA NEDEN LAVABO İLE GELDİ?

Elon Musk,Twitter'in San Francisco’da bulunan ana merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşırken görüldü. Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" ifadelerini kullandı.

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Musk'ın elinde lavabo taşıyla şirkete girmesi ve paylaştığı ifadenin nedeni belli oldu. Musk'ın Twitter'i satın alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Musk'ın geçen hafta Washington Post'ta çıkan Twitter'i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme yaptığı iddia edildi.

Musk, aynı şekilde Twitter profilini "Baş amir" olarak değiştirdi. Öte yandan, 44 milyar dolarlık Twitter şirketini satın alma işlemlerinin de yarın tamamlanacağı kaydediliyor.