Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

Twitter'ı satın almayla hazırlanan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter merkez binasına elinde lavabo ile girdi. Bu durumun nedeni de merak konusu oldu. Peki Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

Dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelmişti. Daha sonra Twitter'ın taleplerinin kabul etmemesi üzerine satın alma işleminden vazgeçtiğini açıklayan Musk, bu ay başında uzlaşı sağlanması sonrası Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında almaya karar verdi. Twitter binasına elinde lavabo ile gelen Musk'ın bu hareketi gündem oldu. Peki Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

ELON MUSK TWİTTER BİNASINA NEDEN LAVABO İLE GELDİ?

Elon Musk,Twitter'in San Francisco’da bulunan ana merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşırken görüldü. Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" ifadelerini kullandı.

Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?

Musk'ın elinde lavabo taşıyla şirkete girmesi ve paylaştığı ifadenin nedeni belli oldu. Musk'ın Twitter'i satın alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Musk'ın geçen hafta Washington Post'ta çıkan Twitter'i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme yaptığı iddia edildi.

Musk, aynı şekilde Twitter profilini "Baş amir" olarak değiştirdi. Öte yandan, 44 milyar dolarlık Twitter şirketini satın alma işlemlerinin de yarın tamamlanacağı kaydediliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!
Ünlü oyuncu Pelin Akil bornozlu pozuyla herkesi kendine hayran bıraktı! "Instagram alev aldı Pelin hanım..."
Ünlü oyuncu Pelin Akil bornozlu pozuyla herkesi kendine hayran bıraktı! "Instagram alev aldı Pelin hanım..."
Son Haberler
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
Son dakika | Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu: Twitter'ı resmen atıldı
Son dakika | Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu: Twitter'ı resmen atıldı
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Vatandaşların en çok beğendiği bakan belli oldu! Bazı bakanlar bu duruma bozulacak!
Vatandaşların en çok beğendiği bakan belli oldu! Bazı bakanlar bu duruma bozulacak!
Hüseyin Baş'ın açıklaması karşılık buldu! İYİ Partili Mehmet Aslan BTP'yi duyurdu: Hoş geldiniz
Hüseyin Baş'ın açıklaması karşılık buldu! İYİ Partili Mehmet Aslan BTP'yi duyurdu: Hoş geldiniz
Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!
Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!
Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı
Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!