Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra servetine servet kattı. Twitter'ı satın almasının ardından Elon işçi kıyımlarına kalkmış ve yüzlerce çalışanına mail yoluyla işten kovmuştu. Aynı zamanda ise Twitter'da kullanılan mavi tikin beş dolar karşılığında satın alınabileceği vurgusunu yapmıştı. Dün ise Elon Musk New York Gazetesi'nin mavi tikini kaldırdı.

DOGECOİN DEĞER KAZANDI

Bugün ise Musk kripto para piyasasında yerini alan Dogecoin'in logosunda bulunan Shiba Inu köpeğinin amblemini twitter logosu ile değiştirdi. Kullanıcılar dogecoin'i görünce büyük bir hayret içerisine girdi. Musk Dogecoin'in logosunu twitter logosu ile değiştirdikten sonra yüzde 10 değer kazandı.

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"NEREDE O ESKİ FOTOĞRAF"

Musk twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir polis memurunun ehliyet kontrolü sırasında dogecoin köpeğinin ehliyetine bakarak "nerede o eski fotoğraf" dediği bir karikatür paylaştı.