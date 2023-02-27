Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!

Dünya'nın en zengin iş adamlarından birisi olan, Tesla, SpaceX ve Neurolink şirketlerinin sahibi olan Elon Musk Twitter'ı da 13 Mayıs'ta 44 milyon dolara satın almış ve bünyesine dahil etmişti. Elon Musk Twitter'ı satın aldığında 7 bin 500 kişiden oluşan Twitter çalışanlarını tek tek işten çıkartmış ve bu sayı 2 bine kadar düşmüştü.

200 KİŞİYİ DAHA İŞTEN ÇIKARTTI

The New York Times’ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, Elon Musk'ın hafta sonu Twitter’dan 200 kişiyi işten çıkarttığını ifade etti. Twitter'da yaşanan işten çıkartılma olayı, iletişimin zorlaştırılmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Şirket içi mesajlaşma uygulamasını Slack'ı kullanan Twitter çalışanları, son bir haftadır uygulamanın çalışmadığını ve personellerin birbiriyle iletişim kurmakta zorluk çektiğini belirtti.

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MAİLLERİNE GİREMEYİNCE FARK ETTİLER

Haber kaynakları, bazı çalışanların cumartesi gecesi şirket e-maillerine ve laptoplarına giriş yapamadıklarını belirterek çok sayıda çalışan pazar sabahında işten çıkarıldıklarını anlamışlardı.

İşten çıkarılan çalışanlar ise ürün müdürleri, veri bilimcileri ve yapay zeka üzerinde çalışan mühendislerin olduğu belirtildi.