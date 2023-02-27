Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk şirektlerine bir yenisini daha eklemiş ve sosyal medya şirketi olan Twitter'ı da 44 milyar dolara satın almıştı. Satın alma süreci sonrası Musk ilk işi twitter çalışanlarını işten çıkarmak olmuştu. Şirket stratejisini değiştiren Musk'ın tekrar Twitter çalışanlarını işten çıkarttığı öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!

Dünya'nın en zengin iş adamlarından birisi olan, Tesla, SpaceX ve Neurolink şirketlerinin sahibi olan Elon Musk Twitter'ı da 13 Mayıs'ta 44 milyon dolara satın almış ve bünyesine dahil etmişti. Elon Musk Twitter'ı satın aldığında 7 bin 500 kişiden oluşan Twitter çalışanlarını tek tek işten çıkartmış ve bu sayı 2 bine kadar düşmüştü.

Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!

200 KİŞİYİ DAHA İŞTEN ÇIKARTTI

The New York Times’ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, Elon Musk'ın hafta sonu Twitter’dan 200 kişiyi işten çıkarttığını ifade etti. Twitter'da yaşanan işten çıkartılma olayı, iletişimin zorlaştırılmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Şirket içi mesajlaşma uygulamasını Slack'ı kullanan Twitter çalışanları, son bir haftadır uygulamanın çalışmadığını ve personellerin birbiriyle iletişim kurmakta zorluk çektiğini belirtti.

Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!

MAİLLERİNE GİREMEYİNCE FARK ETTİLER

Haber kaynakları, bazı çalışanların cumartesi gecesi şirket e-maillerine ve laptoplarına giriş yapamadıklarını belirterek çok sayıda çalışan pazar sabahında işten çıkarıldıklarını anlamışlardı.

İşten çıkarılan çalışanlar ise ürün müdürleri, veri bilimcileri ve yapay zeka üzerinde çalışan mühendislerin olduğu belirtildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nokia büyük değişikliklerle geri dönüyor! 60 yıl sonra yeni logosuyla piyasaya çıkacak!
Nokia büyük değişikliklerle geri dönüyor! 60 yıl sonra yeni logosuyla piyasaya çıkacak!
Trafik lambaları 4'e yükseliyor! Sürücüsüz araçlar için yeni dönem!
Trafik lambaları 4'e yükseliyor! Sürücüsüz araçlar için yeni dönem!
Honda Civic 2023 güncel fiyat listesi | Sıfır Civic fiyatları ne kadar, kaç para?
Honda Civic 2023 güncel fiyat listesi | Sıfır Civic fiyatları ne kadar, kaç para?
Telefon almak hayal olacak! Apple IPhone fiyatlarına zam yaptı
Telefon almak hayal olacak! Apple IPhone fiyatlarına zam yaptı
Son Haberler
Eimantas Dzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eimantas Dzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eimantas Dzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eimantas Dzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Korab Luma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korab Luma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Korab Luma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korab Luma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tautvydas Eliosius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tautvydas Eliosius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tautvydas Eliosius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tautvydas Eliosius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gentris Leci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentris Leci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gentris Leci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentris Leci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Excalibur, oyunseverlerin heyecanla beklediği 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıraladı
Casper Excalibur, oyunseverlerin heyecanla beklediği 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıraladı
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea güncel fiyat listesi belli oldu! İşte 2023 fiyatları
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Fiat Egea güncel fiyat listesi belli oldu! İşte 2023 fiyatları
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Uygulama artık o cihazlarda kullanılamayacak...
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Uygulama artık o cihazlarda kullanılamayacak...
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi