Elon Musk'a 775 milyon dolarlık ikramiye!

Başladığı günden beri maaş almayan girişimci Elon Musk, 775 milyon dolarlık ikramiyeye hak kazandı.

Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk, 2018'de yapılan bir anlaşmayla şirketten maaş ve prim almayacağını taahhüt etmişti. Musk, şirket performansına bağlı olarak sadece ‘ödeme paketleri' alıyor.

CNBC'nin haberine göre, şirketin hissesi 805 doları aştı. Elon Musk da büyük teşvik ödemesinin ilk dilimine hak kazandı. Tesla'dan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan açıklamada, ünlü iş insanına 775 milyon dolara tekabül eden 1.7 milyon hisse verileceği belirtildi.

12 ÖDEMENİN TAMAMI İÇİN BARAJ 650 MİLYAR DOLAR

Hissedarlar toplantısının 7 Temmuz'da yapılacağı belirtilen açıklamada, “Anlaşma çerçevesinde 12 dilimden ilki olan bu hak, Musk'ın hisse başına 350.02 dolarlık opsiyon bedelini ödemesi halinde, beş yıllık elde tutma süresine bağlı olarak uygulanabilir hale gelmiştir” denildi. Ancak Musk'ın opsiyon bedelini ödeyerek hakkını kullanıp kullanmayacağı belirtilmedi.

BİR HİSSEDAR MAHKEMEYE GİTTİ

Elon Musk ilk ödeme paketini, şirket değerini 30 gün ve 6 aylık ortalamada 100 milyar doların üzerinde tutmayı başararak kazandı. 2018'de yapılan anlaşmaya göre Elon Musk'ın 12 ödeme diliminin hepsine hak kazanması için Tesla'nın piyasa değerinin 650 milyar doları bulması gerekiyor.

Ancak şirketin hissedarlarından Richard Tornetta, bu anlaşmayı mahkemeye taşımıştı. Tornetta, Tesla Yönetim Kurulu'nun Elon Musk'a ödeme taahhüdünde bulunduğu aşırı rakamlarla mutemet güveni bozduğu görüşünde.

TWEETLERİYLE OLAY YARATTI

Elon Musk, corona virüsü salgınında özellikle attığı tweetlerle gündeme gelmişti. Güney Afrikalı iş insanı önce karantina tedbirlerinin ‘faşizan' bir uygulama olduğunu söyledi.

Musk daha sonra attığı bir tweette, Tesla hisselerinin çok pahalı olduğunu belirtmiş, bu açıklama sonrası şirketin hisseleri yüzde 10 gibi sert bir düşüş yaşamıştı.

Elon Musk, corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan Fremont'taki fabrikasını yeniden açmasına izin vermeyen California Eyaleti'nin senatörleriyle de laf dalaşına girmiş, fabrikayı başka bir eyalete taşıma tehdidinde bulunmuştu.