Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!

Elon Musk'un satın aldığı Twitter Inc..'in tek kontrolünün devralınması nedeniyle Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirdiği işlem sonrası Türkiye’deki gayrisafi gelirinin binde biri oranında para cezası verildi.

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Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!

Rekabet Kurulu, SpaceX, Tesla ve Twitter’ın sahibi olan dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından Twitter’ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesini sonuca bağladı.

Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!

REKABET KURULUNDAN İZİNSİZ İŞLEM YAPILDI

Buna göre, Kurul işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi.
Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine de karar verdi.

Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!

TÜRKİYE'DE ELDE EDİLEN GELİRİN BİNDE BİRİ ORANINDA CEZA

Kurul ayrıca, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinde yer alan, “İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi” ifadesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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