Elon Musk'da savaşa dahil oldu, o çağrıyı yanıtsız bırakmadı! Ukrayna'da Starlink uyduları aktif!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından birçok yaptırım kararı alınmış ve Putin'in harekatı durdurması için harekete geçilmişti. Birçok ülkeden de Ukrayna'ya yardımlar yapılarak kendini savunabilmesi için destek sağlandı. Savaşlarda iletişimin de büyük önem taşıdığını bilen Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un Elon Musk'a yönelik çağrısına kayıtsız kalmayan Musk, Starlink uydularının aktif olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

ETİKETLEYEREK YARDIM İSTEDİ

Fedorov yaptığı paylaşımda, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"UYDULAR AKTİF, DAHA Ç OĞU YOLDA"

Fedorov'un tarafından kendisine yönelik bu çağrıya kayıtsız kalmayan Elon Musk, verdiği yanıtta "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." ifadelerini kullanarak uyduların aktif olduğunu ve devamının da geleceğini açıkladı.