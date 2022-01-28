Elon Musk'dan gence öneri geldi: Bu parayı al ve uygulamayı sil!

Dünyanın en zengin iş insanlarından Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk’ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren 19 yaşındaki ABD’li Jack Sweeney’nin bu yazılımı ünlü iş insanını kızdırdı

Musk özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici ve tehlikeli olduğunu belirtti, Sweeney’e yazılımı silmesi için 5 bin dolar teklif etti.

MUSK'IN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Resmi havacılık kurumlarının yayınladığı verilerden alınan bilgileri paylaşan Twitter hesabı, Elon Musk’ın tepkisini çekti.

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk’ın jetinin konumunu gösteren yazılımı geliştiren Sweeney, Musk’ın teklifini yeterli görmeyerek geri çevirdi. Central Florida Üniversitesi’nde okuyan Sweeney bu teklifi beğenmedi.

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk’ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu belirten yazılımı geliştiren Sweeney ise, “Bu rakamı 50.000 dolara çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır” dedi.

Bu teklif üzerine Musk'ın ne yanıt verdiği bilinmiyor.