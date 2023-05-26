Elon Musk'ın beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldığı bildirildi

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink firması, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldığını açıkladı.

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Elon Musk'ın beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldığı bildirildi

Tesla ve Space X'in yaratıcısı Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, beyin çipi projesinin insanlı deneylerine başlanabilmesi için, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldığını açıkladı.

Neuralink'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onayının "birgün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Neuralink takımının FDA ile yakın işbirliği sayesinde onay alındığı, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Elon Musk'ın beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldığı bildirildi

Felç ve körlüğe çare olabilir

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Elon Musk'ın beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldığı bildirildi

Musk, bununla ilgili olarak, "Doğuştan itibaren görme engelli olduğu için hiç görmemiş birinin dahi görme yetisini yerine getirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde olan Neuralink, söz konusu çipi geçtiğimiz yıllarda hayvanlar üzerinde denemiş ve 'başarılı sonuçlar' almıştı.

KAYNAK: AA

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